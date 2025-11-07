The New York Times: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

The New York Times hat am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,390 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 700,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte The New York Times 640,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at