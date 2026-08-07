The New York Times stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

The New York Times hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,57 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,500 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat The New York Times mit einem Umsatz von insgesamt 762,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 685,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,17 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at