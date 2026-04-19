Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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19.04.2026 10:12:00
The Newest AI Stock in the Nasdaq-100 Is Up 2,700% in the Past Year. It Could Still Soar 182%, Says a Wall Street Analyst.
Sandisk (NASDAQ: SNDK) will join the Nasdaq-100 on April 20. The stock, which was spun off from Western Digital in early 2025, has advanced more than 2,700% over the past year due to strong demand for its data center storage solutions.In general, Wall Street says the stock is overvalued. Among the 25 analysts that cover the company, Sandisk has a median target price of $843 per share. That implies 8% downside from its current share price of $921.However, some analysts think the stock has room to run. In April, Amit Daryanani at Evercore outlined a "bull case" scenario where the stock hits $2,600 per share, implying 182% upside from its current share price.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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