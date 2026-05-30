Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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30.05.2026 16:33:00
The Next $1 Trillion AI IPO: Anthropic -- Here's What We Know, and What We Don't
Anthropic, the company behind the Claude AI tools, is reportedly preparing to go public in the next few months. It just raised capital at a valuation of more than $950 billion, and would likely have a trillion-dollar market cap after its IPO.*Stock prices used were the morning prices of May 29, 2026. The video was published on May 30, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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