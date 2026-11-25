Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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25.11.2026 16:07:02
The Next Big Healthcare Revolution Is Already Here. This Stock Could Cash In.
Blood tests used to happen because a doctor ordered one. Increasingly, people are ordering them for themselves. Function Health sells a membership that includes more than 160 lab tests a year for $365, and Apple is preparing to let iPhone users order a panel of more than 50 biomarkers from its Health app for $119.
Every one of those tests needs a lab, and for many of the biggest names in consumer health, that lab is Quest Diagnostics (NYSE:DGX). I think that makes it one of the better ways to invest in the shift toward proactive health.
Image source: Getty Images.
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