Generation Income Properties Aktie
ISIN: US37149D1054
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03.11.2026 11:08:00
The Next Generation of Dividend Kings: 3 Stocks to Watch
As far as dividend stocks go, you cannot do better than Dividend Kings.
These are companies that have raised their dividends for at least 50 consecutive years. Think about the sustained success it takes to continually pay shareholders more cash from the business year in and year out.
That achievement is especially difficult in the energy sector, where commodity prices can fluctuate, upending a business model-sometimes seemingly overnight.
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