Boardroom Aktie
WKN DE: A0JL5K / ISIN: SG1J08885589
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24.11.2026 07:00:05
The non-league football club at the centre of a boardroom battle
The Auction Technology Group directors with a hand in The Beavers, versus the activist shareholder who’s putting them in an uncomfortable positionWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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