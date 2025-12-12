The North West Company: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

The North West Company präsentierte in der am 09.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.

The North West Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,84 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,740 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 634,3 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 637,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at