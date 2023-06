The North West Company: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

The North West Company hat sich am 07.06.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2023 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,505 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,631 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,54 Prozent auf 593,6 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 552,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at