The North West Company hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

The North West Company hat am 10.04.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.01.2024 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,779 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,748 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 643,1 Millionen CAD gegenüber 635,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,82 CAD sowie einen Umsatz von 2,48 Milliarden CAD belaufen.

Redaktion finanzen.at