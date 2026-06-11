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11.06.2026 06:31:29
The North West Company öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
The North West Company präsentierte in der am 09.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,57 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,540 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,52 Prozent auf 631,6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte The North West Company 641,4 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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