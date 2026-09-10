The North West Company präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

The North West Company hat am 08.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,750 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 682,0 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 5,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 647,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at