The North West Company stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

The North West Company hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.01.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,79 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,860 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

The North West Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 675,6 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 674,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,92 CAD beziffert. Im Vorjahr hatten 2,87 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,60 Milliarden CAD – ein Plus von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem The North West Company 2,58 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at