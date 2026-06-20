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20.06.2026 15:42:00
The Nuclear Regulatory Commission Formally Accepted Nano Nuclear's Construction Permit Application. Here's What That Means for Investors.
Nuclear power is enjoying a resurgence, and one company to watch is Nano Nuclear Energy (NASDAQ: NNE). The company's Construction Permit Application was recently accepted by the Nuclear Regulatory Commission, a big step forward for Nano Nuclear, which is looking to build its first microreactor prototype at the University of Illinois Urbana-Champaign.Excitement is building around advanced microreactors, but investors should take a measured approach when investing in the start-up nuclear energy stock. Here's why.Earlier this month, Nano Nuclear achieved a milestone when the U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) formally accepted its Construction Permit Application (CPA) for its proprietary KRONOS micro modular reactor (MMR). By accepting the CPA, the NRC indicates that the filing contains sufficient data to proceed with more detailed evaluations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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