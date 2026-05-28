Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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28.05.2026 06:01:00
The number of 401(k) millionaires just fell — but workers hit record savings rates. What’s going on?
Fidelity’s first-quarter data shows 401(k) balances dipping — but it’s not all bad news.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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