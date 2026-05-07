People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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07.05.2026 16:54:00
The number of people getting unemployment checks just fell to a 2½-year low. Here’s why.
Is it getting easier to find a job? Maybe. A sluggish U.S. labor market appears to be coming out of its torpor.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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