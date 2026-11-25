Nvidia (NASDAQ:NVDA) has spent November at the center of a political storm, with Jensen Huang reinstated as CEO amid allegations that its chips were smuggled into China. The stock fell another 4% on Wednesday. But the company most at risk from Washington's response may be one most investors don't connect to the scandal at all.

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In a note published Wednesday, research firm TS Lombard said the Nvidia fallout has galvanized lawmakers, putting Congress on track to pass three to four new chip export-control measures, most likely as part of the fiscal 2027 National Defense Authorization Act. Grace Fan, the firm's managing director of global policy and disruptive themes research, said passage is a question of "when" and not "if," though a government shutdown fight around the Dec. 11 funding deadline could push it into early 2027.

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