NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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25.11.2026 23:58:05
The Nvidia Scandal Set Off a Chip Crackdown in Congress. Which Stocks Are Most at Risk?
Nvidia (NASDAQ:NVDA) has spent November at the center of a political storm, with Jensen Huang reinstated as CEO amid allegations that its chips were smuggled into China. The stock fell another 4% on Wednesday. But the company most at risk from Washington's response may be one most investors don't connect to the scandal at all.
Image source: Getty Images.
In a note published Wednesday, research firm TS Lombard said the Nvidia fallout has galvanized lawmakers, putting Congress on track to pass three to four new chip export-control measures, most likely as part of the fiscal 2027 National Defense Authorization Act. Grace Fan, the firm's managing director of global policy and disruptive themes research, said passage is a question of "when" and not "if," though a government shutdown fight around the Dec. 11 funding deadline could push it into early 2027.
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