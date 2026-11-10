The Odds of an AI Bubble-Bursting Event Appear to Be Sharply Rising

More than 30 years ago, the advent and proliferation of the internet changed corporate America forever. For decades, investors have waited, often impatiently, for Wall Street's next "internet moment." Artificial intelligence (AI) has answered the call.

The evolution of generative AI and large language models, coupled with the otherworldly amount of capital spent on the AI infrastructure build-out, has lifted the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI), S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC), and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) to new heights.

While few Wall Street analysts doubt the long-term addressable opportunity that AI brings to the table, the odds of an AI bubble-bursting event appear to be rising by the day.

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