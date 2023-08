The ODP: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

The ODP veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,990 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte The ODP 0,790 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,19 Prozent auf 1,91 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,775 USD je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 1,98 Milliarden USD für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at