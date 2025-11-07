The ODP stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

The ODP hat am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte The ODP ein EPS von 1,73 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,71 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,63 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,78 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at