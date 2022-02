The ODP: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

The ODP hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,710 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,550 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,75 Prozent zurück. Hier wurden 2,04 Milliarden USD gegenüber 2,29 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,487 USD geschätzt. Der Umsatz war auf 1,98 Milliarden USD geschätzt worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,28 USD. Im Vorjahr waren 3,50 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat The ODP im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 12,82 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,47 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 9,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 4,08 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 8,57 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at