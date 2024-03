The Oncology Institute mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

The Oncology Institute hat am 28.03.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2023 endete.

The Oncology Institute hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,210 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,160 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 86,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 71,4 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Verlust von 0,510 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 320,50 Millionen USD beziffert.

