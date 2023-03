The Oncology Institute: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

The Oncology Institute lud am 10.03.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete.

The Oncology Institute hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,150 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,150 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,200 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,37 Prozent auf 252,48 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 203,00 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,280 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 245,76 Millionen USD gerechnet.

