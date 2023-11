The Oncology Institute: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

The Oncology Institute hat am 09.11.2023 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,190 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 82,0 Millionen USD – ein Plus von 26,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem The Oncology Institute 65,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at