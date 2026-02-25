|
The ONE Enterprise präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
The ONE Enterprise lud am 23.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 THB. Im Vorjahresviertel hatte The ONE Enterprise 0,050 THB je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,04 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 1,73 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,190 THB beziffert. Im Vorjahr hatte The ONE Enterprise 0,180 THB je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 7,27 Milliarden THB vermeldet. Im Vorjahr hatte The ONE Enterprise 6,61 Milliarden THB umgesetzt.
