The ONE Enterprise präsentierte Quartalsergebnisse

The ONE Enterprise lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 THB. Im Vorjahresviertel waren 0,090 THB je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2,65 Milliarden THB – das entspricht einem Zuwachs von 33,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,99 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at