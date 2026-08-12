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12.08.2026 06:31:29
The ONE Enterprise: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
The ONE Enterprise lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 THB gegenüber 0,040 THB im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat The ONE Enterprise mit einem Umsatz von insgesamt 2,25 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,78 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 26,27 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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