The ONE Enterprise: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

The ONE Enterprise hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,09 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,070 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,99 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte The ONE Enterprise einen Umsatz von 1,82 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.at