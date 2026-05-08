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08.05.2026 06:31:29
The One Group Hospitality: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
The One Group Hospitality gab am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
The One Group Hospitality hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,210 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 212,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 211,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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