The One Group Hospitality legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The One Group Hospitality veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,590 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 200,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 207,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at