The One Group Hospitality mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

The One Group Hospitality hat am 05.08.2022 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,150 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,190 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 76,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte The One Group Hospitality 70,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at