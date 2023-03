The One Group Hospitality: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

The One Group Hospitality gab am 10.03.2023 die Zahlen für das am 31.12.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,190 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 88,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 84,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,550 USD gegenüber 0,590 USD im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat The One Group Hospitality im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 316,64 Millionen USD. Im Vorjahr waren 277,18 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,493 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 318,04 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at