Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-
16.03.2026 06:31:29

The One Group Hospitality stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

The One Group Hospitality hat am 13.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

The One Group Hospitality hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,180 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat The One Group Hospitality in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 207,0 Millionen USD im Vergleich zu 221,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,050 USD. Im Vorjahr waren -1,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,66 Prozent auf 805,72 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 673,34 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneins
An den asiatischen Börsen zeigen sich zum Wochenstart mit unterschiedlichen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen