The One Group Hospitality stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

The One Group Hospitality hat am 13.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

The One Group Hospitality hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,180 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat The One Group Hospitality in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 207,0 Millionen USD im Vergleich zu 221,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,050 USD. Im Vorjahr waren -1,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,66 Prozent auf 805,72 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 673,34 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at