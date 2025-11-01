|
01.11.2025 13:19:00
The One Growth Stock Set to Triple Over the Next 2 Years
Shares of artificial intelligence (AI) infrastructure player CoreWeave (NASDAQ: CRWV) have gained over 231% so far in 2025. However, the company's growth story is far from over.According to McKinsey & Company, global demand for data center capacity is expected to rise by nearly 2.7 times from 82 gigawatts in 2025 to 219 gigawatts in 2030. Of this, compute capacity needed for AI workloads is estimated to grow almost 3.5 times from 44 gigawatts in 2025 to 156 gigawatts in 2030. CoreWeave's purpose-built high-performance cloud capacity stands to benefit dramatically from this trend.Here's why there's a good chance this growth stock triples over the next two years and becomes a top stock by the end of 2027.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
