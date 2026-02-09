Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

09.02.2026 11:10:00

The Only 3 AI Stocks Billionaire Peter Thiel's Hedge Fund Owns (Hint: Palantir and Nvidia Aren't on the List)

Who are the most tech-savvy investors around? There are several contenders. However, I suspect that many people would name Peter Thiel. He co-founded PayPal (NASDAQ: PYPL) and was the first outside investor in Facebook (now Meta Platforms (NASDAQ: META)). Thiel also co-founded Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR). You might think that Thiel, whose net worth is currently around $24.6 billion, would have a portfolio loaded with artificial intelligence (AI) stocks such as Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Palantir. However, the billionaire's hedge fund owns only three AI stocks -- and neither Nvidia nor Palantir are on the list. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
