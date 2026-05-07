Integrated Aktie
ISIN: KW0EQ0608889
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07.05.2026 02:00:00
The Only Fully Integrated U.S. Rare Earth Producer Has a Deal With Apple and the Pentagon. Here's What Investors Need to Know.
Rare-earth mining company MP Materials (NYSE: MP) is having a moment. Its shares are up more than 30% so far this year, even though it may be years before the company is close to turning a profit.While it has a U.S. competitor in USA Rare Earth, MP Materials' Mountain Pass mine in San Bernardino County, California, is the only operating large-scale rare-earth mine in the U.S. China dominates the processing of rare-earth magnets, according to Motley Fool research.Here are three reasons to buy MP Materials stock:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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