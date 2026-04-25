Roku Aktie
WKN DE: A2DW4X / ISIN: US77543R1023
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25.04.2026 16:45:00
The Only Reason to Consider Owning Roku for Less Than 3 Years
One of the core tenets of The Motley Fool's investment philosophy is to hold companies for at least five years. This allows enough time for the fundamentals to play out, while also increasing the chances that investors can benefit from the power of compounding.Unique circumstances, however, call for shorter time horizons. This is the case with Roku (NASDAQ: ROKU), which offers a clear indication for why this company can still be a winner.Here's the only reason to consider owning this stock for less than three years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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