The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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10.11.2026 23:01:36
The Overlooked AI Trade Hiding in a Beaten-Down Corner of the Market
Investors have spent 2026 betting that artificial intelligence will put consultants out of work. Through Tuesday's close, Accenture (NYSE:ACN) was roughly flat this year, Cognizant (NASDAQ:CTSH) was down 20%, and Infosys (NYSE:INFY) was down 31%. Others have fallen just as hard: EPAM Systems (NYSE:EPAM) and research firm Gartner (NYSE:IT) are each down about 20%. Fueling the declines, investors have worried that if AI can write code and analyze data, companies will need fewer people to do it and fewer outside firms to manage it.
But recent jobs data tells a different story.
Image source: Getty Images.
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