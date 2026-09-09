AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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09.09.2026 22:23:00
The Overlooked Chip Stock Poised to Outperform Nvidia, AMD, and Broadcom in the AI Semiconductor Boom
Nvidia, Advanced Micro Devices, and Broadcom are among the leading artificial intelligence (AI) semiconductor companies, as major hyperscalers and AI labs are deploying their chip designs to run workloads in data centers.
Not surprisingly, all three companies have surged impressively over the past three years, clocking gains of more than 300% on the market. These semiconductor stocks could continue to deliver healthy long-term growth, driven by aggressive investments in AI data center infrastructure. However, there is a strong likelihood that they could be overshadowed by an underrated semiconductor company that has failed to capitalize on the AI boom so far -- Qualcomm (NASDAQ: QCOM).
Let's look at the reasons why Qualcomm could outperform its peers.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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09.09.26
|Börse New York in Rot: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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08.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 in der Verlustzone (finanzen.at)
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08.09.26
|Gewinne in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Dienstagmittag (finanzen.at)
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02.09.26
|S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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29.08.26
|AMD vs. Intel: Welche Aktie gewinnt den Börsenherbst? (finanzen.at)
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26.08.26
|S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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25.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
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25.08.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|AMD Buy
|UBS AG
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|433,05
|-3,08%
|NVIDIA Corp.
|188,16
|-2,14%
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