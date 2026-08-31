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31.08.2026 06:31:29
The Pacific Securities: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
The Pacific Securities hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 422,6 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 45,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 290,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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