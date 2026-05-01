The Pacific Securities präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

The Pacific Securities hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Umsatz wurde auf 308,3 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 314,5 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at