The Pacific Securities stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The Pacific Securities hat am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 CNY je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 65,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 410,4 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 247,9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at