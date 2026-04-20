paragon Aktie
WKN: 555869 / ISIN: DE0005558696
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20.04.2026 13:16:07
The Paragon paradox: CapitaLand’s upscale retail mall scoop is a win - but for whom?
Just a year ago, investors were told that Paragon needed a massive makeover – but that narrative has been flipped entirelyWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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