Pennant Group Aktie
WKN DE: A2PRK9 / ISIN: US70805E1091
|
26.02.2026 05:59:47
The Pennant Group, Inc. Announces Advance In Q4 Profit
(RTTNews) - The Pennant Group, Inc. (PNTG) revealed a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $8.64 million, or $0.24 per share. This compares with $5.76 million, or $0.16 per share, last year.
Excluding items, The Pennant Group, Inc. reported adjusted earnings of $12.16 million or $0.34 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 53.2% to $289.32 million from $188.89 million last year.
The Pennant Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $8.64 Mln. vs. $5.76 Mln. last year. -EPS: $0.24 vs. $0.16 last year. -Revenue: $289.32 Mln vs. $188.89 Mln last year.
