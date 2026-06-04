Red Cat Holdings Aktie
WKN DE: A2PPXB / ISIN: US75644T1007
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04.06.2026 09:55:00
The Pentagon Is Spending $1.1 Billion on Drone Dominance. Does That Make Red Cat Holdings a Buy?
Technological advances mean modern warfare is constantly evolving. In Ukraine's war with Russia, the country has effectively used low-cost drones that are rewriting the book on warfare. Learning a lesson from this, the Pentagon launched a $1.1 billion Drone Dominance Program in December 2025 to procure and deploy hundreds of thousands of low-cost, one-way attack drones.The U.S. aims to manufacture drones domestically so it is not reliant on foreign countries that could potentially cut off supply, and Red Cat Holdings (NASDAQ: RCAT) is emerging as an up-and-coming player in the drone industry. Here's what investors need to know about this drone start-up and if it's a good investment today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|Red Cat Holdings Inc Registered Shs
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