Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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22.03.2026 07:45:00
The Pentagon Just Dropped a Bombshell for Palantir Stock Investors
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) has been one of the most controversial stocks of the past few years. The company developed data mining infused with Palantir's proprietary artificial intelligence (AI)-infused decision-making matrix -- called ontology -- to provide governments and businesses with real-time solutions to everyday issues. This differentiates Palantir's products from would-be rivals.The company just got a huge vote of confidence from the U.S. Department of Defense that could have huge implications for Palantir's future and represent a windfall for the company's shareholders.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Palantir
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17.03.26
|Senior NHS manager who advised Palantir to step down from role (Financial Times)
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13.03.26
|Börse New York: NASDAQ 100 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
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12.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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12.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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12.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
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12.03.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
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09.03.26
|S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palantir von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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06.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schlussendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Palantir
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