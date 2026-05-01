The Peoples Insurance Company (Group) of China: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

The Peoples Insurance Company (Group) of China ließ sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat The Peoples Insurance Company (Group) of China die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,20 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,290 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,29 Prozent auf 167,04 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 154,25 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at