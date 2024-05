The Peoples Insurance Company (Group) of China hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

The Peoples Insurance Company (Group) of China stellte am 30.04.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,200 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,270 CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at