The Peoples Insurance Company (Group) of China mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

The Peoples Insurance Company (Group) of China hat am 29.04.2022 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2022 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,200 CNY. Im letzten Jahr hatte The Peoples Insurance Company (Group) of China einen Gewinn von 0,230 CNY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat The Peoples Insurance Company (Group) of China 172,71 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 173,76 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at