The Peoples Insurance Company (Group) of China vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

The Peoples Insurance Company (Group) of China hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 CNY, nach 0,310 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 167,24 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 159,28 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at